Mairie de Dakar: Barthélémy Dias boycotté par les conseillers du Pastef

Les conseillers municipaux membres de Pastef ont brillé par leur absence aux côtés du maire de Dakar, Barthélémy Dais qui recevait les autorités du pays, à l’occasion de l’ouverture jeudi du Forum mondiale de l’économie sociale et solidaire.



Selon Les Echos, ils ont tout simplement boycotté la cérémonie. Est-ce à cause de la présence du président Macky Sall ? Rien n’a été confirmé pour le moment. Ce qui est sûr, parmi les conseillers municipaux de Pastef, seule la conseillère, Mamy Lo Dieng qui est à Ngor, a été aperçu.



Nos confrères rapportent que celle-ci ne pouvait pas s’absenter puisqu’elle est en effet, adjointe au maire chargée de l’Economie sociale et solidaire, thème de la rencontre.