Mairie de Dakar : Barthélemy Dias joue une autre carte judiciaire contre Abass Fall

Dans une décision judiciaire rendue par la Cour suprême le 18 septembre 2025, le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, a été confirmé à son poste. Son prédécesseur, Barthélémy Dias, qui pense avoir été injustement écarté, a saisi la chambre d’accusation de la Cour suprême pour dénoncer «un excès de pouvoir» du préfet de Dakar, qui l’avait déclaré «démissionnaire» de son poste de conseiller municipal.
Selon le quotidien Les Echos, la chambre administrative statuera demain, 08 janvier, sur le «recours portant la révocation» Barthélemey Dias. Une décision en faveur de ce dernier pourrait compromettre le maintien d’Abass Fall à son poste.
