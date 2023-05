Mairie de Dakar : l'intersyndicale des travailleurs décrète 72 heures de grève

Les agents de la mairie de Dakar observent une grève de 72 heures. Leur mouvement d'humeur qui a démarré mardi dernier, va prendre fin ce jeudi. Ils réclament ainsi la hausse de leurs salaires, ce suite à la décision du président Macky Sall de revaloriser les salaires des agents.



Un tour à la mairie de Barthélémy Dias a permis à PressAfrik de constater que les travailleurs ont vidé les lieux. Joint par téléphone, un agent de la ville de Dakar qui s'est confié sous l'anonymat, a d'emblée rappelé que « le président de la République du Sénégal avait initié en août dernier (ndlr) des augmentations de salaires pour tous les agents de l’Etat ».



Mais, « les agents des collectivités locales n’en ont pas bénéficié », a regretté notre source. Qui a invoqué l'article 30 du code des collectivités territoriales. En effet, cet article sur le statut de la fonction publique locale stipule que « tous les avantages que peuvent bénéficier les agents de l’Etat, les agents des collectivités locales doivent en bénéficiés ».



Notre interlocuteur a constaté pour le dénoncer que : « le président de la République s’est engagé à revaloriser la hausse salariale de tous les agents de l’Etat. Mais depuis lors, aucun des agents de la collectivité locale n’a reçu cette augmentation ».



Malgré leurs multiples revendications, l’intersyndicale des travailleurs de la mairie de Dakar n’a pas eu gain de cause. « Il y a un mois, le ministère des Collectivités territoriales et des Finances avait sorti une note disant aux maires de payer sur la base de certains critères », a-t-il rappelé.



Se référant sur cette note, a affirmé notre source, l’intersyndicale avait levé le mot d’ordre en espérant qu’il allait recevoir l’augmentation des salaires et les rappels à la fin des mois de mars et de avril. « Chose qui n’a pas été faite », a-t-elle pesté.



A l'en croire, les agents des collectivités locales avaient profité de la fête du 01 mai déclarée journée mondiale des travailleurs pour porter leurs cahiers de doléances au président de la République pour le respect de la loi en ce que l’article 30 en dispose.



« N’ayant pas eu gain de cause, les agents des mairies ont remis la grève pour 72h», a-t-elle conclu.