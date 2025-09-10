Mairie de Dakar : passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall ce mercredi

Abass Fall, ancien ministre de l’emploi sera officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de maire de la ville de Dakar ce mercredi 10 septembre 2025. L'ancien maire par intérim Ngoné Mbengue de Taxawu Senegal va lui passer le témoin lors d'une cérémonie de passation de service prévue à 10 heures.



Pour rappelle le lundi 25 août 2025, le conseil municipal de la ville de Dakar a élu Abass Fall, membre du Pastef, nouveau maire de la ville de Dakar. L’ex ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, a obtenu dès le premier tour du scrutin 49 voix sur 88.



Il devance les trois autres candidats dont Ngoné Mbengue de la coalition Taxawu Sénégal (30 voix), qui assurait l'intérim depuis la destitution en décembre 2024 de Barthélémy Dias, ancien maire de Dakar. Déclaré élu, Abass Fall a été installé dans ses nouvelles fonctions de maire par le préfet de Dakar.