Mairie de Touba Mosquée: encore deux marchés annulés par l'Armp

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a encore épinglé le maire de Touba Mosquée, Thierno Diakhaté. Après avoir annulé une première fois, le marché relatif à l’installation de feux tricolores, deux (2) autres marchés viennent d’être déchirés.



Il s'agit du marché relatif à l'acquisition de service notamment des corbillards, bennes tasseuses, motopompes et électropompes. Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi 13 janvier, le lot 1 a été attribué à l’entreprise Auto Mat pour un montant de 33 millions Fcfa, et le lot 2 t à l'entreprise Ali Dist pour 43 millions Fcfa.



Un autre marché relatif à la construction de deux (2) postes de santé avec maternité et logements à Ndam et à Alieu d’un montant de 96,8 millions de F Cfa attribué à l’entreprise Sotaf suarl, a aussi été annulé par le régulateur des marchés publics.



Le Service régional des marchés publics pôle de Thiès (Smppt) s’est d’abord opposé à toutes ces passations de marchés refusant de les octroyer une immatricule, avant même l’annulation de l’Armp.