Mairie de Ziguinchor : les 10 agents municipaux remis en liberté

Les dix agents municipaux de la mairie de Ziguinchor, arrêtés après une opération de démolition ayant suscité une vive polémique, ont été remis en liberté. Selon des sources judiciaires, « l’affaire a été classée sans suite » par le parquet.Ces agents, affectés à la voirie, avaient été interpellés pour leur rôle présumé dans l’exécution d’une décision municipale contestée, liée à la destruction d’un bâtiment. L’opération, menée sur ordre de la mairie, avait été vivement critiquée par une partie de la population et avait conduit le propriétaire des lieux à déposer plainte.Après plusieurs jours de garde à vue, les intéressés ont été entendus sur les circonstances de l’intervention. Le parquet a finalement décidé de ne pas engager de poursuites, estimant qu’aucune charge suffisante ne justifiait leur renvoi devant la justice.Cette décision met un terme provisoire à un dossier qui avait suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique locale. Toutefois, la controverse autour de la légalité de l’opération de démolition reste entière, et certains observateurs n’excluent pas de nouvelles procédures si des éléments nouveaux venaient à apparaître.