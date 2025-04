Maison de la presse : le nouveau PCA officiellement installé

Alioune Dramé a passé le témoin à son successeur, le nouveau président du conseil d’administration (PCA) de la Maison de la Presse, Birame Khoudia Lo. La cérémonie de passation de service s’est tenue le jeudi 24 avril, en présence du directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, ainsi que de plusieurs professionnels des médias.



Officiellement installé dans ses fonctions, le nouveau PCA « s’engage à incarner une vision claire : celle d’un espace dynamique, fédérateur et respectueux des valeurs républicaines, au service de la liberté d’expression, du professionnalisme journalistique et de l’innovation numérique ».



Après avoir rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Alioune Dramé, pour le travail accompli, Birame Khoudia Lo a tendu la main à ses futurs collaborateurs et à l’ensemble des professionnels des médias.