Cyberattaques au Sénégal : l'Assemblée nationale va auditionner les services de l'État impactés

L'Assemblée nationale va auditionner les principaux acteurs de la cybersécurité suite aux récentes cyberattaques enregistrées au Sénégal. Selon des déclarations du président de l'institution, Ousmane Sonko, cette décision fait suite au vote de la loi sur la protection des infrastructures critiques.



L'objectif est d'évaluer la vulnérabilité du pays et de mesurer l'impact des attaques sur les structures publiques. Les auditions concerneront les services techniques de l'État, le ministère du Numérique, le Conseil national du numérique et divers experts.



Des entités directement touchées seront également entendues, notamment la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF), la Direction du Transport aérien (DTA) et la Direction générale des impôts et des domaines (DGID).



Cette démarche doit permettre aux députés d'analyser les failles pour adapter la législation. « J’ai reçu une initiative visant à lancer des auditions de tous les services concernés pour mieux éclairer, s’éclairer et éclairer les Sénégalais sur le niveau de risque », a indiqué Ousmane Sonko. Il s'agit de « mieux comprendre pour mieux légiférer » face à la menace cyber.