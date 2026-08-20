Sanctions américaines contre la CPI : le Sénégal exprime sa « profonde préoccupation » et apporte son soutien à Abdoulaye Seye

Le Gouvernement du Sénégal a exprimé sa « profonde préoccupation » à la suite des nouvelles sanctions annoncées, le 18 août 2026, par les autorités américaines contre plusieurs responsables de la Cour pénale internationale (CPI), dont Abdoulaye Seye, ressortissant sénégalais, membre du Bureau du Procureur de la Cour et candidat présenté par le Sénégal à l’élection au poste de juge à la CPI.



Dans un communiqué publié ce 20 août par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Sénégal rappelle que « la Cour pénale internationale constitue un pilier essentiel de la lutte contre l’impunité et un instrument fondamental au service de la justice pénale internationale ».



Le Gouvernement souligne que le Sénégal, « premier État à avoir ratifié le Statut de Rome et fervent défenseur de la Cour », considère que toute mesure susceptible d’entraver « l’indépendance, la sécurité ou l’exercice des fonctions des magistrats et personnels de la CPI » est de nature à fragiliser « l’intégrité et le bon fonctionnement de la justice pénale internationale ».



Le Sénégal exprime ainsi « sa pleine solidarité à Abdoulaye Seye, ainsi qu’aux autres responsables et personnels de la Cour visés par ces mesures ».



Il réaffirme également que « l’exercice, en toute indépendance, de fonctions judiciaires au sein d’une juridiction internationale ne saurait donner lieu à des pressions ou mesures susceptibles d’affecter l’accomplissement du mandat confié à celle-ci ».



Le Gouvernement du Sénégal réaffirme, à cet égard, « son attachement indéfectible au multilatéralisme, au respect du droit international et à l’indépendance de la justice internationale ».



« Il poursuivra ses concertations avec ses partenaires africains et internationaux en vue de préserver l’intégrité, l’indépendance et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale », indique le communiqué.



Enfin, le Sénégal appelle « à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la coopération internationale, dans l’intérêt de la paix, de la justice et de la préservation de l’ordre juridique international ».