Diplomatie municipale : Dakar et Jakarta ciblent la culture, l'éducation et le sport pour coopérer

La Ville de Dakar et la capitale indonésienne, Jakarta, s'orientent vers un partenariat renforcé et un futur jumelage. Selon un communiqué de la Ville de Dakar, le maire Abass Fall a reçu mardi l’ambassadeur d’Indonésie au Sénégal, Ardian Wicaksono, pour poser les bases de cette collaboration.



Les deux autorités ont ciblé plusieurs domaines prioritaires, notamment la culture, l'artisanat, l'éducation, le sport et l'environnement. Un travail en commission sera coordonné par l’adjointe au maire chargée de la Coopération, Khady Niang Sylla, pour assurer le suivi des projets communs.



Par ailleurs, l'ambassadeur Ardian Wicaksono a annoncé la participation de l'Indonésie aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 prévus en octobre et novembre prochains. Le pays prendra notamment part au « Village asiatique » dans le cadre des festivités organisées par la municipalité d'accueil.