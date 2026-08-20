Pluies diluviennes sur la capitale : la Ville de Dakar déploie ses services techniques en urgence

Le Maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, a ordonné la mise en place d'un plan opérationnel d'urgence à la suite des fortes pluies qui ont provoqué d'importants dégâts matériels dans la capitale. Selon un communiqué diffusé par le Conseiller technique en Communication de la municipalité, la Direction des Services Techniques (DST) est immédiatement mobilisée pour secourir les populations touchées.



L'autorité municipale prévoit également de se rendre sur le terrain pour soutenir les sinistrés. « Une visite de terrain sera effectuée durant le week-end par le Maire Abass FALL et des membres du Conseil municipal », précise la même source, afin d'apporter l'assistance de la Ville aux ménages impactés.

