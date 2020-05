Malade testé positif à la Covid-19 à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque: 16 agents de santé dont 14 du service d'urgence confinés

La situation est assez compliquée à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, sis dans la région de Dakar. Seize (16) agents de santé (14 des services d’urgence et 2 de la médecine) ont été mis en quarantaine lundi, à domicile.



Selon une source de PressAfrik, ce personnel de santé a été en contact avec une dame âgée de 67 ans testée positive à la covid-19 lundi. Cette dernière, demeurant à Arafaat, un quartier populeux de la localité, souffrait d'hypertension artérielle et de diabète. Vendeuse de jus, elle aurait séjourné quelques jours dans les locaux des urgences.



La même source de renseigner que de nouvelles mesures ont été prises pour renforcer la protection et sensibiliser les gens. L’hôpital a aussi procédé à une réorganisation interne pour parer à toute éventualité. Notre interlocuteur informe par ailleurs que le service d’urgence est toujours fonctionnel après avoir été désinfecté par les services d’hygiène.



Depuis le début de la pandémie le 2 mars dernier, l’hôpital Youssou Mbargane Diop n'a enregistré que trois (3) malades de coronavirus. Il s’agit d’une femme de 37 ans, une dame de 67 ans et un vieux de 62 ans. Tous des cas grave.