Maladie de Djibril Dièye, animateur d'Auto Mag : sa famille sollicite de l'aide pour son évacuation en France

Selon le site d'information Mediaplusafrik, Djibril Dièye et ses proches "exhortent les bonnes volontés, les autorités et toutes les âmes généreuses à contribuer à son évacuation sanitaire". "Ce geste", ajoute la même source, "pourrait être la clé pour sauver cet homme qui, autrefois, faisait vibrer les passionnés d’automobile à travers le petit écran." Il s'agit donc d'un appel à l'aide lancé à toutes les bonnes volontés.

Selon ses proches, pour augmenter ses chances de survie et recevoir les soins nécessaires, il est impératif qu'il soit évacué en France dans les plus brefs délais. Toutefois, les coûts élevés associés à une telle prise en charge dépassent les capacités financières de sa famille.



D’après le site M4tv, l’état de santé de Djibril Dièye se détériore depuis plusieurs mois, suscitant l’inquiétude de ses proches, amis et admirateurs. Selon des sources proches de sa famille, "les traitements locaux n’ont pas permis d’améliorer sa condition. La maladie, jusqu’à présent, prend de plus en plus le dessus, mettant en péril son corps autrefois robuste".



Il convient également de rappeler que Djibril Dièye animait l’émission Auto Mag sur TFM, une émission qui avait captivé de nombreux téléspectateurs passionnés d’automobile.