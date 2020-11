Maladie dermique à Thiaroye: Plus de 500 personnes infectées, seules les 18 sont hospitalisées

Alors qu'hier (mercredi 18 novembre), les cas s'élevaient à plus de 200 malades, ce jeudi le nombre de pêcheurs infectés par la maladie dermique apparue à Thiaroye-sur-mer a atteint 500. Mais, la prise en charge n'est pas effectif, car seuls, "18 patients sont hospitalisés", selon nos confrères de la Rfm.



A rappeler que pour le moment aucun de rapport de causalité entre cette mystérieuse maladie et l'eau de mer qui serait infectée, n’a été scientifiquement établi par les services sanitaires. Toutefois, les résultats partiels des analyses effectuées par l’Institut Pasteur de Dakar révèlent qu’elle n’a aucun lien avec la Covid-19 et la maladie à Ebola.



Un site de recasement des infectés a été annoncé par le gouverneur de Dakar qui était en visite mercredi sur les lieux.