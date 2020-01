Malaise au cœur de Noo Lank: les enveloppes de Wade et de Sonko divisent le collectif

Le collectif Noo Lank qui lutte contre la hausse du prix de l’électricité est au bord de l’explosion. Un malaise réel a éclaté au grand jour lors de la réunion d’évaluation, lundi, au siège de « Yen a marre ». À l’origine, les enveloppes reçues de politiciens dont celle de l’ancien président Me Abdoulaye Wade, à hauteur de 1100 euros (environ 700.000 F Cfa).



« Les divergences ont éclaté au grand jour. Et c’était prévisible », a déclaré à Libération, une source qui a pris part à la rencontre. Pis, a ajouté la même source : « Le problème est que ce sont les gens de Yen a marre et de Frapp qui contrôlent le collectif. Ce sont eux qui décident de tout et de manière unilatérale ».



D’autres membres dudit collectif ont aussi dénoncé l’enveloppe de 100.000 F Cfa offerte par Ousmane Sonko de Pastef Les Patriotes.



Suite à ces divergences, « la Génération des forces citoyennes » qui avait organisé une caravane à Guédiawaye, a annoncé mercredi, qu’elle quittait le collectif.