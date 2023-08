Malgré 717 Milliards FCfa d'investissements, Dakar toujours vulnérable aux inondations

Les rues de Dakar sont une fois de plus submergées par les eaux, malgré les investissements considérables effectués par l'État pour lutter contre ce fléau récurrent. Le Haut-Conseil du Dialogue Social (Hcds) du Sénégal a dévoilé que plus de 717 milliards 795 millions 562 mille 832 francs Cfa ont été injectés dans des projets de drainage, de restructuration des zones inondables et de relogement des sinistrés entre 2012 et 2022. Cependant, les nombreuses pluies mettent en lumière la complexité persistante de la lutte contre les inondations.



Selon le coordonnateur du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (Pgiis), Madické Cissé, des progrès significatifs ont été réalisés grâce aux investissements du Plan décennal de gestion des inondations.



« Ces investissements ont permis la construction d'infrastructures de drainage et de stockage des eaux pluviales, avec un budget dépassant de plus de 200% le montant initial prévu. De plus, des zones inondables ont été réaménagées et des mesures de relogement des sinistrés ont été prises », a-t-il expliqué dans le journal Le Quotidien.





Ainsi, le Hcds cherche à améliorer ses méthodes de communication et de gestion pour renforcer la résilience de la ville face à ce problème. Un atelier de lancement d'une étude sur l'alerte précoce et la gestion des infrastructures d'assainissement contre les inondations a été organisé.



Cette étude vise à doter l'Office national de l'assainissement du Sénégal d'outils de surveillance des bassins de rétention des eaux pluviales et d'autres ouvrages d'assainissement. Elle aidera « à mieux planifier les interventions de maintenance et à éviter les débordements ».



Madické Cissé a souligné que l'objectif est de capitaliser et de consolider les avancées des dix dernières années en matière de gestion des inondations.





Blaise Faye, représentant de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) au Pgiis, a ajouté que l'augmentation des pluies exceptionnelles, « le dérèglement climatique, l'expansion urbaine et la croissance démographique nécessitent une approche plus efficace dans la lutte contre les inondations. Le Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, avec ses composantes de connaissance, prévision, réduction des risques et gouvernance, vise à répondre à ces défis complexes ».



Bien que les investissements et les initiatives soient en cours, les inondations restent un défi majeur pour Dakar. Une cartographie des zones inondables a été validée en novembre 2022 pour développer des solutions adaptées et opérationnelles face à ce phénomène aggravé par les changements climatiques.