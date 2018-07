Mali : ​11 djihadistes abattus par l'armée dimanche

Les forces armées maliennes ont réussi à déjouer l'embuscade. Onze djihadistes ont été tués au cours de l'opération.



«Aux environs de 8 heures, une patrouille de reconnaissance et de sécurisation des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade tendue par les terroristes de la Khatiba Ansar Eddine, dans la forêt de Soumouni, à Macina dans la région de Ségou», précise le communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants.



L'armée malienne confirme également avoir enregistré dans ses rangs "un mort et un blessé".



Cet incident intervient 48 heures après l'attaque du village de tindinbawen, dans la commune de Ménaka.



«Les assaillants ont procédé à l'exécution sommaire de plus de vingt personnes dont des personnes âgées, en même temps que les quelques éléments du poste de sécurité de la coalition», ont annoncé dans un communiqué conjoint les groupes d'autodéfense touaregs, le Gatia et le MSA.



Ces incidents, interviennent au moment où se déroule la campagne pour l'élection présidentielle du 29 Juillet. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, brigue un second mandat.