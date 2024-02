Mali : 31 morts dans l'accident d'un car tombé d'un pont

Trente et une personnes sont mortes et dix ont été blessées, dont certaines grièvement, lorsqu’un car transportant des voyageurs quittant Keniéba et allant au Burkina Faso est tombé d’un pont ce mardi 27 février dans le sud-est du pays. Annonce ce soir du ministère des Transports malien qui précise dans un communiqué que « la cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur ».