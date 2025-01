Mali: Assimi Goïta évoque une «année de la culture» dans ses vœux à la Nation

Dans son adresse à la Nation, présentée à la télévision nationale plus tôt dans la soirée, le général Assimi Goïta a rendu hommage aux pertes civiles et militaires, annoncé vouloir renforcer la lutte contre la corruption et mise en avant de la culture nationale. Un discours au cours duquel le président de la Transition n'a pas mentionné la tenue d'une quelconque élection.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">