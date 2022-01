Mali - CEDEAO: «C’est l’une des plus grandes crises avec des répercussions néfastes en Afrique», selon Boubacar Seye de HSF

Le président de l’ONG Horizon Sans Frontieres, Boubacar Séye, pense que la crise malienne pourrait avoir des répercussions néfastes aussi bien au niveau diplomatique qu'économique sur le continent. Il a fait savoir vendredi lors d'un entretien avec PressAfrik, que le Mali est un pays riche en or et uranium ce qui pousse la France à soutenir la CEDEAO.



« Une situation qui va certainement modifier les données géopolitiques de la sous-région. C’est une actualité à retentissement mondial et si on n’y prend pas garde, les prochains jours seront cruciaux pour l’avenir immédiat d’une coopération internationale bâtie sur des valeurs, pendant des décennies. C’est la plus grande crise politique et institutionnelle en Afrique », déplore le président de HSF Boubacar Séye.