Mali: Décret portant nomination de 6 membres du Gouvernement

La présidence de la République du Mali a rendu public lundi soir, un décret portant nomination de six (6) membres du gouvernement. Aux Finances, il Abdoulaye DAFF, à la Défense Dahirou Dembélé, à la Sécurité Intérieure Bemba KEITA, aux Affaires étrangères Tiébilé DRAMÉ, à la Justice Me Kassoum TAPO et enfin à l’Administration territoriale Boubacar BAH.