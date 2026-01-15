Mali : L’insécurité gagne Kayes, un séisme géopolitique aux portes du Sénégal

Longtemps épargnée par la tourmente qui ravage le centre et le nord du Mali, la région de Kayes est désormais dans le viseur des groupes armés. Cette expansion territoriale des groupes terroristes menace d'asphyxier l'économie malienne et de déstabiliser son voisin sénégalais.



​La région de Kayes, surnommée le « poumon économique » du Mali pour son rôle crucial dans le commerce transfrontalier, voit sa stabilité historique voler en éclats. Ce qui n’était autrefois qu’une zone de passage sécurisée devient le nouveau front d’une guerre qui ne cesse de s’étendre. Pour les observateurs, ce glissement vers l’ouest marque un tournant inquiétant dans la crise malienne.



Une stratégie d’étouffement économique



​Selon Souleymane Ba, Docteur en Diplomatie et Géostratégie, l'incursion terroriste à Kayes n’est pas un hasard, mais une manœuvre calculée. « C’est une sorte de stratégie. Les terroristes cherchent à étouffer économiquement le pays en vue de montrer aux populations l’incapacité des dirigeants à gérer les problèmes du pays », analyse-t-il.



​En frappant Kayes, la « nébuleuse terroriste » s’attaque directement aux voies d'approvisionnement vitales. Cette situation remet en question l'efficacité de la politique sécuritaire menée par le gouvernement de transition.



Pour le fondateur et Directeur de Washington Consulting, la montée en puissance des groupes armés dans cette zone stable est le signe que la stratégie actuelle de la junte peine à contenir l'expansion du fléau.



L’axe Bamako-Dakar, un cordon ombilical menacé



​L'enjeu dépasse largement les frontières maliennes. L'axe routier reliant Bamako au port de Dakar est la principale artère par laquelle transitent les importations maliennes.

Si ce corridor est déstabilisé, c’est tout l’édifice économique de la sous-région qui vacille.



​« La prospérité du Sénégal peut dépendre de celle du Mali, comme celle du Mali peut dépendre de celle du Sénégal », souligne le Dr. Souleymane Ba.



​Le Sénégal, premier partenaire commercial du Mali, a tout à perdre dans cette instabilité. Les activités des deux nations sont si imbriquées qu'une rupture de flux à Kayes entraînerait une onde de choc financière à Dakar.



« Le Mali constitue un enjeu économique très fort pour le Sénégal. Si cet axe est déstabilisé, le Sénégal également va en souffrir », prévient l'universitaire.



​L'urgence d'une coopération bilatérale



​Face à cette menace commune, l'analyse est sans appel : la réponse ne peut être que conjointe. L'interconnexion profonde entre les deux pays rend toute stratégie isolée inefficace. La sécurité de l'un est la condition de la survie économique de l'autre.

​Pour garantir l'approvisionnement des populations et la survie des entreprises, les autorités de Bamako et de Dakar sont appelées à renforcer leur coopération sécuritaire.



Dans une région où le moindre manque de vigilance « se paie cash », la sécurisation de la région de Kayes n'est plus seulement une priorité malienne, mais un impératif de survie pour l'axe Sénégal-Mali.