Mali: Les ex-rebelles s’opposent à la signature d’un accord entre l’Etat et la société Wagner

La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA, ancien mouvement rebelle) dit avoir appris à travers les médias et les réseaux sociaux que le Gouvernement du Mali serait sur le point de conclure un Accord avec le groupe de mercenaires Russes (Wagner) pour leur redéploiement au Mali.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la CMA « condamne et s'oppose fermement à tout usage des milices quel que soit leur nature et le motif qui les sous-tend et tient entièrement l'Etat Malien responsable de ce qu'il adviendra s'il s'exécutait malgré tout ».



Ces ex-rebelles rappellent que ce sont les populations civiles déjà meurtries et fragilisées par une décennie de crise qui vont payer le prix de l'utilisation des mercenaires du groupe Wagner connus pour leurs « graves violations » de droits de l'homme dans les pays où ils sont déployés.



La CMA estime que la priorité pour la stabilité du Mali est d'aller rapidement à la mise sur pied de l'armée reconstituée, conformément aux dispositions de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en investissant tous les moyens et les efforts à cet effet, seul gage d'une paix durable et d’une sécurité générale au profit de tous.



Selon la CMA, l'Etat gagnerait mieux en crédit et en sécurité en orientant exclusivement et diligemment ses actions dans la mise en œuvre des dispositions de l'Accord d'Alger qui est dans l'impasse malgré les espoirs et les gages nés de la dernière feuille de route du 18 décembre 2020, restée lettre morte depuis sa validation par les parties signataires.



L’ancien mouvement rebelle prévient que si malgré tout, l'Etat « s'entête à déployer ces mercenaires, elle se verra dans l'obligation d'assumer pleinement et ouvertement sa responsabilité ».