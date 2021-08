Mali : Un proche de Guillaume SORO kidnappé

L’ancien Député-Maire de Dabou, et non moins proche de l’ancien Premier ministre Guillaume Soro, Sess Soukou Mohamed, exilé à Bamako, a été enlevé depuis hier mardi



Selon des sources de Confidential Afrique, les services secrets maliens sont en réunion d’urgence en ce moment au palais Koulouba.



Selon Financial Afrik, Sous la contrainte d’armes, M. Sess a été forcé selon les témoins qui ont assisté à la scène à monter à bord d’un véhicule 4X4 aux vitres teintées, ne portant aucune plaque d’immatriculation



Sess Soukou Mohamed avait pris la voie de l’exil après le retour avorté de Guillaume Soro à Abidjan le 23 decembre 2019. Depuis, l’ancien député a d’abord séjourné en France avant d’opter pour prendre le Mali, pays de son épouse où il avait trouvé refuge depuis septembre 2020, suite à la répression des cadres de Générations et Peuples Solidaires, conduisant à l’arrestation et à la condamnation de plusieurs de ses dirigeants dont Sess Soukou Mohamed qui lui même a été, entre autres, condamné par contumace par la justice ivoirienne.