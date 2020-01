Mali: après l'attaque de Sokolo, réunion d'un conseil de défense

L’armée malienne a organisé l’inhumation des corps des gendarmes tués sur les lieux même de l’attaque. Les blessés eux ont été évacués vers des centres de santé appropriés, parfois avec l’aide des populations civiles. Des corps, probablement d’assaillants ou de suspects, ont été découverts. Des enquêtes sont en cours pour leur identification.



Après le deuil vient le temps des questions. Comment des hommes armés circulant à moto ont-ils surpris les forces de sécurité et de défense ? Le dispositif de sécurité a-t-il été vraiment respecté dans le camp ? Le renfort militaire est-il arrivé à temps ? On sait que l'attaque a duré près de deux heures et que les assaillants sont repartis avec du matériel militaire.