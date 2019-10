Mali: attaque de deux camps de l'armée dans le centre du pays

Environ 150 kilomètres séparent les localités de Boulikessi et de Mondoro. De sources concordantes, ce sont de présumés jihadistes du groupe Ansaroul Islam qui ont mené de manière coordonnée les deux opérations.



À Mondoro, il semble que l’un des objectifs des assaillants était notamment de faire des provisions de vivres. En effet, outre au moins deux véhicules enlevés, ils sont repartis avec deux chameaux et des chèvres. Sur place, une position de l’armée malienne a été également attaquée. Des balles perdues ont tué au moins deux civils. Trois autres ont été blessés, d’après nos informations.



Lourdes pertes matérielles



À Boulikessi, à l’ouest de la frontière avec le Burkina Faso, c’est le bataillon malien de la force conjointe G5 qui a été visé. Un communiqué officiel parle de lourdes pertes en matériel et de dégâts importants.



Les assaillants présumés jihadistes étaient, selon plusieurs sources, lourdement armés. Dans cette localité, le sort d’au moins cinq soldats évoluant sur place et sous le commandementG5 est pour le moment incertain.