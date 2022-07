Mali: des attaques simultanées dans plusieurs villes ce mercredi (Armée)

L’armée malienne a annoncé dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022, victime d'attaques dans plusieurs villes du pays.



« Attaques simultanées tôt ce matin, mercredi 27 juillet 2022, des postes FAMa de Kalumba, non loin de Mourdiah (Nara) et de Sokolo, à proximité de Diabaly dans la région de Ségou », ont indiqué les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans un communiqué.



La même source de souligner que ces attaques sont des « tentatives d'infiltrations terroristes qui ont également visé l'un des check-points du camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo et la cité de l'Armée de l'Air à Sevaré aux environs de 01h00.»



L'armée malienne de rassurer que « des ripostes ont été faites sur tous les mouvements suspects.»