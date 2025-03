Mali: des combattants touaregs pro-junte tués près de Menaka par un engin explosif

Selon le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA), l'incident s’est déroulé entre les localités de Ansongo et de Menaka dans le nord du Mali. Les deux combattants tués appartiennent à un mouvement armé qui soutient le pouvoir de Bamako. Ils assuraient, aux côtés de l’armée malienne, la sécurisation d’un convoi de vivres.



D’après nos informations, les mines posées par de présumés jihadistes ont également blessé des éléments de l’escorte assurant la sécurité du convoi. Dans la région de Menaka, le principal groupe jihadiste présent est le groupe Etat Islamique. Il contrôle plusieurs localités, recrute parmi les populations locales et tente jusqu’à présent sans succès de prendre le contrôle de la localité de Menaka.



En face comme adversaires sur le terrain, il y a l’armée malienne, Wagner le groupe paramilitaire russe et le MSA, composé de populations de la région. Si ces derniers appuient sur le terrain les actions des troupes régulières, un peu plus au nord-est du Mali, un important groupe armé, le Front le Libération de l’Azawad (FLA) se veut indépendantiste et combat l’armée malienne.