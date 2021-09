Mali : deux camionneurs marocains tués lors d'une attaque à Didiéni

Tous les témoignages concordent : parmi les hommes armés en question, certains étaient cagoulés, d’autres portaient des gilets pare-balle, et dans le groupe au moins deux personnes avaient en mains des appareils de communication, des talkie-walkie.



Ce sont d’abord les camionneurs marocains qui venaient du Sénégal en direction de Bamako qui ont été attaqués. Deux ont été tués, un autre blessé. Les assaillants n’ont emporté ni les camions, ni leurs contenus.



Quelques instants après, c’est un convoi de véhicules transportant des civils maliens empruntant le même axe routier qui a été pris pour cible. Parmi les passagers, au moins un magistrat. Il est formel : les assaillants –plusieurs dizaines et lourdement armés - étaient des jihadistes. Le convoi arrêté, ces derniers ont demandé les pièces d’identité des passagers. Le ton est monté. Et finalement tout le groupe a été autorisé à repartir.



Plusieurs questions : les deux Marocains tués étaient-ils ciblés ? Un exemplaire très visible du coran dans un véhicule du convoi de civils maliens a-t-il joué en leur faveur ? Les enquêtes se poursuivent. Des éléments des forces de sécurité et de défense ont été dépêchés sur les lieux.