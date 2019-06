Mali: importante saisie de marchandises périmées à Bamako

Lors d’une descente inopinée au marché Dabanani de Bamako, des agents sont tombés nez à nez sur les quantités importantes de cartons de boissons, de pâtes alimentaires, et de pommes de terre. Tous ces produits impropres à la consommation ont été sur-le-champ saisis, deux personnes interpellées pour les besoins d’enquête.



L’opération « coup de poing » s’est étendue à tous les six quartiers de la capitale malienne. Dans la Commune 5 par exemple, c’est une camionnette qui a attiré l’attention des agents-vérificateurs. La fuite à pied du chauffeur renforce les soupçons. Sous la bâche de son véhicule, on découvre des boîtes de conserve périmées, des pommes de terre en décomposition.



Ailleurs, ce sont des jus de fruits appréciés par les enfants en cette période de fête qui sont impropres à la consommation. Le Mali n’ayant pas accès à la mer, ces produits transitent essentiellement par des pays voisins. Faisant le bilan d’un peu plus d’une semaine de l’opération « coup de poing », une source autorisée confie : « nous avons mis sur la paille plusieurs commerçants ».