Mali : l'ancien Premier ministre Moussa Mara convoqué demain 5 mars

L'ancien ministre, malien, Moussa Mara est convoqué à la Cour suprême ce mercredi 5 mars 2025 à 10 heures. L’information a été donnée par lui-même sur ses réseaux sociaux.

« J'ai été convoqué à la Cour suprême ce mercredi 5 mars 2025 à 10 heures. En tant que justiciable, je suis disposé à répondre à cette convocation avec sérénité et dans le respect des institutions. J'invite mes militants et sympathisants à rester calmes et sereins. La vérité et la justice triompheront toujours. Merci pour votre soutien indéfectible », a-t-il pubié.