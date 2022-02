Mali: l'ancien Premier ministre privé de visite sur son lit d'hôpital, sa famille parle de séquestration

La famille de l'ancien Premier ministre malien (sous le régime du défunt président IBK) a fait un communiqué pour dénoncer ce qu'elle définit comme une séquestration de Soumeylou Boubeye Maiga, qui est actuellement malade. "Le jeudi 03 février 2022, la famille de Soumeylou Boubèye Maiga a été stupéfaite d’apprendre que l’ancien Premier ministre qui séjourne dans une clinique est interdit de toute visite. Personne n’a accès à lui. Ni son épouse, ni ses enfants, ni ses parents, ni son attaché, etc. n’ont plus le droit de lui rendre visite. Sans aucune explication. Nous estimons que c’est une séquestration qui ne dit pas son nom dès lors que la Justice n’a semble-t-il plus son mot à dire", déplore d'emblée la famille de l'ancien PM malien.



Qui indique que dans la clinique où il est interné, "Soumeylou Boubèye Maiga est sous la garde des agents de la sécurité d’Etat qui n’acceptent pas les permis de communiquer délivrés par la Cour suprême"



La famille de rappeler "que le jeudi 13 janvier 2022, le conseil de santé, commis par l’Etat pour une contre expertise médicale, s’est réuni sur la nécessité de l’évacuation de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Les conclusions rendues sont identiques à celles de l’équipe pluridisciplinaire qui a pris en charge l’ancien qui avait conclu à l’impérieuse nécessité de son évacuation il y a de cela un mois".



Ainsi, la famille de Soumeylou Boubèye Maïga rappelle au président de la Transition sa responsabilité, en tant que garant de toutes les institutions et des droits fondamentaux de tous les citoyens et des droits de l’homme.