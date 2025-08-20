Mali: l'ex-Premier ministre Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt pour «atteinte aux biens publics»

L'ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, limogé en novembre par les militaires au pouvoir depuis 2020, a été inculpé mardi 19 août pour « atteinte aux biens publics » et placé sous mandat de dépôt.



« Un homme politique doit s’attendre à tout, y compris la prison et la mort » a réagi l’ancien Premier ministre Choguel Maïga après la décision de la Chambre d’instruction de la Cour suprême de le mettre sous mandat de dépôt.



C’est sa gestion financière à l’époque où il était à la primature qui a été passé au crible par le vérificateur général. Il est accusé « d’atteinte aux biens publics ». « Après une garde à vue qui a duré du 12 au 19 août 2025 au Pôle économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été présenté, ce mardi 19 août 2025, à la chambre d'instruction de la Cour suprême. Celle-ci lui a notifié les faits d'atteinte aux biens publics que lui reproche le réquisitoire du procureur général et a décidé de le placer sous mandat de dépôt », peut-on lire dans le communiqué publié sur Facebook par son avocat, Me Cheick Oumar Konaré.