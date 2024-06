Mali: la grève des banques, assurances et stations-essences se poursuit

Le Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers du Mali (Synabef) a annoncé samedi 8 juin 2024 prolonger son appel à la grève jusqu’à la libération de son secrétaire générale Hamadoun et ainsi que des autres employés détenus. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux. Quelles sont les conséquences de cette grève sur les entreprises et les particuliers ?

RFI

