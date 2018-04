Mali : le Premier ministre présente une politique générale axée sur la sécurité

Pour la première fois depuis sa nomination fin décembre, le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga s'est présenté devant les députés pour sa déclaration de politique générale. Parmi les sujets abordés : la sécurité et l'élection présidentielle de juillet prochain.

En se présentant devant les députés, le Premier ministre malien est allé à l’essentiel. Sa mission, dit-il, est de « protéger, rassembler et servir ses compatriotes ».

Il s’agit en fait de la feuille de route fixée par le président malien IBK. La sécurité est un maillon essentiel de la chaîne. Soumeylou Boubèye Maïga entend renforcer le dispositif sécuritaire sur le terrain.

« Nous allons continuer à accroître cette présence dissuasive pour qu’aucune partie de la zone ne soit laissée vacante, a-t-il expliqué. La mutualisation des moyens de l’Opération DAMBE et du Plan de sécurisation intégré des régions du centre, notamment la création de plusieurs dizaines de postes de sécurité – qui a commencé et se poursuivra –, permettra d’amplifier la pression sur les groupes terroristes et d’obtenir des résultats tangibles. »

Mais l’autre priorité du chef du gouvernement reste l’organisation de l’élection présidentielle. Le premier tour aura lieu, en principe, fin juillet 2018.

Selon le chef du gouvernement, l’application de l’accord de paix d’Alger va faciliter l’organisation du scrutin. Un scrutin qu’il veut transparent. Il s'est engagé à un nouveau projet de loi électoral devant les députés et à la mise en place de cartes d’électeurs sécurisées pour éviter les fraudes.