Mali : le bilan des inondations s'alourdit à 21 morts

Le bilan des inondations causées par de fortes précipitations, accompagnées de cas de foudre et de vents violents au Mali, a été revu à la hausse : 21 morts, 33 blessés et 495 maisons effondrées.

C’est ce qu’a annoncé le Comité technique du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes dans un communiqué publié lundi soir sur la page officielle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Le bilan précédent faisait état de 12 décès et de 30 blessés, ainsi que de 657 ménages, soit 5 307 personnes sinistrées, depuis le début de l'hivernage en juin jusqu’au 31 juillet 2025.

« Il en ressort qu'au cours de la semaine du 4 au 11 août 2025, 4 cas d'inondation, 1 cas de vent violent et 1 cas de foudre ont été enregistrés », lit-on dans le communiqué, précisant que « la situation cumulée depuis le début de l'hivernage est la suivante : 31 cas d'inondation, 5 cas de foudre, 4 cas de vent violent ».

La même source souligne que « ces événements ont entraîné 21 décès, 33 blessés et l'effondrement de 495 maisons. Au total, 803 ménages, soit 9 155 personnes, ont été touchés ».

Le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes annonce la poursuite des actions anticipatoires et rappelle que « la situation météorologique est caractérisée par la persistance d’activités pluvio-orageuses, qui seront plus fréquentes et plus intenses dans la majeure partie du pays, à l'exception de l'extrême nord ».

Pour minimiser les conséquences des inondations, le comité indique que des actions anticipatoires se poursuivent, notamment : le renforcement des piquets d'intervention rapide dans toutes les unités de Protection civile, la finalisation du prépositionnement des kits d'urgence au niveau des directions régionales du Développement social et de la Protection civile, ainsi que la mobilisation continue des brigadiers citoyens et des volontaires dans le cadre du projet « Les mois citoyens ».

Pour rappel, en 2024, les inondations au Mali avaient fait 76 morts et 148 blessés, tandis que plus de 259 795 personnes avaient été affectées, selon les autorités. Par ailleurs, 649 cas d'inondation avaient été recensés dans 19 régions et dans le district de Bamako.