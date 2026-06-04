Mali: les autorités promettent «une récompense financière» à toute personne fournissant des informations «permettant l’arrestation ou la neutralisation» de chefs du Jnim ou du FLA

Dans une annonce faite ce 4 juin 2026 sur les ondes de la télévision d'État ORTM, le gouvernement malien de transition promet « une récompense financière » à toute personne fournissant des informations « permettant l’arrestation ou la neutralisation » de chefs jihadistes du Jnim, lié à al-Qaïda, ou de leurs alliés indépendantistes du FLA.
Les principaux : Iyad Ag Ghaly, Hamadoun Kouffa, Seidane Ag Hitta, du Jnim ou Alghabass Ag Intallah et Bilal Ag Acherif, du FLA. Ces récompenses vont de 500 millions à 2 milliards de francs CFA.
Les principaux : Iyad Ag Ghaly, Hamadoun Kouffa, Seidane Ag Hitta, du Jnim ou Alghabass Ag Intallah et Bilal Ag Acherif, du FLA. Ces récompenses vont de 500 millions à 2 milliards de francs CFA.
Autres articles
-
Dix-huit ressortissants africains venus se faire soigner en Inde meurent dans un l'incendie d'un hôtel
-
États-Unis: Washington envisage de réduire ses représentations diplomatiques délivrant des visas en Afrique
-
Soudan: la création d'un Conseil de sécurité et de défense des FSR fait craindre la division du pays
-
Kigali : la GABI mobilise les acteurs publics et privés pour accélérer le développement de l’Afrique
-
Afrique de l’Ouest : la CEDEAO mobilise ses partenaires pour atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 2035