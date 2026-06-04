Mali: les autorités promettent «une récompense financière» à toute personne fournissant des informations «permettant l’arrestation ou la neutralisation» de chefs du Jnim ou du FLA

Dans une annonce faite ce 4 juin 2026 sur les ondes de la télévision d'État ORTM, le gouvernement malien de transition promet « une récompense financière » à toute personne fournissant des informations « permettant l’arrestation ou la neutralisation » de chefs jihadistes du Jnim, lié à al-Qaïda, ou de leurs alliés indépendantistes du FLA.



Les principaux : Iyad Ag Ghaly, Hamadoun Kouffa, Seidane Ag Hitta, du Jnim ou Alghabass Ag Intallah et Bilal Ag Acherif, du FLA. Ces récompenses vont de 500 millions à 2 milliards de francs CFA.