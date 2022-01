Mali: les autorités protestent après le survol d’un avion militaire français

L’A400M de l’armée de l’air effectuait la liaison Abidjan-Gao. Un vol militaire de routine, comme il y en a tous les jours pour l’approvisionnement des troupes et les opérations. Lors de ce vol, les centres de contrôle de Ouagadougou et de Niamey ont rappelé à l’appareil français l’interdiction d’entrer dans l’espace aérien malien.



Pourtant, le vol était conforme, dit l’état-major des armées à Paris. Il a suivi la procédure prévue avec un plan de vol approuvé par les autorités maliennes, précisant qu’à l’entrée du territoire malien, le transpondeur -c’est-à-dire le système d’identification radio de l’appareil- bascule sur un mode militaire rendant les informations du vol inaccessibles au contrôleur civil.



L’avion est donc allé se poser sur l’importante base malienne de Gao, les procédures techniques ont été respectées à la lettre, dit Paris, et de marteler que les avions militaires ne sont pas concernés par l’embargo aérien sur le Mali. Mais à Bamako on voit les choses sous un angle différent, et dans le bras de fer qui se joue, tous les coups sont désormais permis.