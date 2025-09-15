Mali: les jihadistes du Jnim changent de stratégie avec des attaques à l'ouest et au centre du pays

Les jihadistes du GNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) ont mené plusieurs attaques ces 13 et 14 septembre à l’ouest du Mali, où ils ont décrété un blocus au début du mois, ainsi qu'au centre du pays. Plusieurs dizaines de camions ont été brûlés, et des positions de l’armée ont été ciblées.

Bacary Badji (stagiaire)

