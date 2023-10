Mali: malgré les difficultés, la Minusma accélère son départ du camp de Kidal

Dans l’après-midi du samedi 28 octobre, le Centre de coordination des opérations aériennes de l’armée malienne a fait un geste : sur une vingtaine de demandes, seulement un avion et un hélicoptère de la Minusma ont obtenu les autorisations pour voler vers Kidal, afin de rapatrier une partie du personnel de la mission de l’ONU.



Quelques civils ont pu être transportés vers Gao, la principale ville du nord du Mali. Mais ils sont encore de nombreux travailleurs de la mission onusienne en attente à Kidal, et ils espèrent pouvoir partir. Leur départ est prévu au plus tard le 31 octobre.



À l'origine, le camp des Casques bleus dans cette localité devait fermer à la mi-novembre. Mais la situation est tendue. Les rebelles qui contrôlent la ville veulent prendre possession les lieux, en tout cas empêcher l’armée malienne de le faire. Les troupes régulières, de leur côté, n’auraient pas vu d’un mauvais œil que les Casques bleus attendent leur arrivée avant de partir.



Prise entre deux feux, entre le marteau et l’enclume, l’ONU n’a plus qu’un objectif : organiser un retrait sécurisé des ces hommes de Kidal.