Mali: plus d'une dizaine de militaires tués lors de deux attaques successives dans le centre du pays

L’armée malienne a fait face à deux attaques. D’abord celle de son camp situé dans le centre du pays, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso.



Sur place, les assaillants, qualifiés de « terroristes » selon la terminologie officielle, sont arrivés à pied et à bord de véhicules. Ils auraient bénéficié de complicités locales. Un élu d’une localité voisine parle de « de tirs nourris entendus ».



Neuf militaires maliens ont dans un premier temps été tués dans le camps. Un renfort de l’armée régulière a alors rapidement été dépêché sur les lieux. Mais il est tombé dans une embuscade non loin d’un petit pont, le pont Parou, situé entre les localités de Bandiaraga et de Bankass.



De source indépendante, l’armée a perdu sur place trois hommes. Les assaillants ont aussi subi d’importantes pertes puisqu’au moins onze combattants ont été tués. Deux véhicules ont aussi été détruits. Ce mardi après-midi, un nouveau renfort de l’armée a été envoyé sur le terrain. L’objectif est de sécuriser rapidement le camp attaqué.