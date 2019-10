Mali: un Casque bleu tué et 5 autres blessés dans deux attaques

Un Casque bleu de la mission de l'ONU au Mali (MINUSMA) a été tué et quatre autres blessés dans l'explosion d’un engin explosif, au passage de leur véhicule qui faisait partie d’une patrouille de sécurisation, dans les environs d’Aguelhok ce dimanche matin. Une Force d’intervention rapide, appuyée d'une intervention aérienne, a été immédiatement déployée sur le site de l’explosion pour permettre leur évacuation et acheminer les blessés vers les hôpitaux de la MINUSMA, annonce un communiqué.



Dans un incident séparé qui s’est produit vers 1 heure du matin, les Casques bleus de la MINUSMA d’une base d’opération temporaire dans les environs de Bandiagara, dans la région de Mopti, ont été pris à partie par des éléments d’un groupe armé non identifié et ont riposté à cette attaque. Un Casque bleu a été grièvement blessé, il a été évacué par hélicoptère pour être pris en charge médicalement.



Le Chef de la MINUSMA, M. Annadif condamne fermement la recrudescence de ce genre d’attaques ces derniers temps, notamment au centre. Il présente ses sincères condoléances à la famille du soldat mort au service de la paix et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



A cette occasion, il rend un hommage appuyé à tous les Casques bleus de la MINUSMA qui, aux côtés d’autres partenaires, œuvrent au quotidien et souvent au péril de leur vie, pour la sécurisation des maliens.



Les attaques se font récurrents ces temps ci au Mali. La semaine dernière, deux camps militaires ont été attaqués par des présumés djihadistes faisant au moins 40 morts.