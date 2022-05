Mali: un blocus jihadiste coupe la route reliant Douentza à Gao

Le tronçon qui relie les villes de Douentza et de Gao, dans les régions de Mopti et de Gao, est soumis depuis le 25 mai à un blocus jihadiste qui empêche la desserte de localités importantes comme Hombori ou Boni.



Résultat, les autocars censés emprunter ce tronçon restent stationnés et plusieurs centaines de voyageurs sont en attente depuis des jours, jusqu’à une semaine pour certains, dans cette localité. « Par crainte pour leur vie, les gens ont opté pour rester à Douentza en attendant », selon Hamadoun Alhousseyni Maïga, le coordinateur national de l’ONG Gradp.



Ce groupe Recherche-Action pour le développement de proximité apporte un soutien alimentaire à ces passagers bloqués à Douentza. « En tant qu’acteur humanitaire, nous avons jugé nécessaire de leur apporter de l’assistance alimentaire, notamment en termes de restauration, pour alléger leurs souffrances », détaille le coordinateur.



La situation des personnes bloquées est difficile, poursuit M.Alhousseyni Maïgan . « Les gens sont pratiquement au bord du goudron » et depuis une semaine même si certains ont trouvé.refuge chez des connaissances. « Il y a des problèmes de menaces sur le tronçon », ajoute t-il, précisant que « Les autorités sont en train de travailler à pied d’œuvre pour pouvoir alléger la souffrance des communautés. »