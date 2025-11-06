Mali: un mois sans électricité à Mopti à cause de l'embargo jihadiste

Les habitants de Mopti n'ont plus d'essence, ni d'électricité. Les groupes électrogènes sont en panne sèche, seuls les panneaux solaires permettent à l'hôpital, notamment, d'assurer certains services, ou aux habitants de recharger leur téléphone.



Mohamed Sanous Nientao est ressortissant de Mopti, homme d'affaires, politique - président de la section locale de l'UDD, désormais dissous comme tous les partis politiques du Mali - et fondateur de l'ONG locale MSN-Mouvement solidarité nouvelle. Désormais en exil, mais en contact permanent avec sa ville, il peut témoigner sans risque. « Depuis le 7 octobre, nous n'avons plus d'électricité, déplore-t-il, pas même une seconde. C'est le black out total. Pour les habitants, c'est catastrophique », témoigne-t-il.



« Nous sommes dans une situation intenable »

« Sur le plan économique, il n'y a plus de travail, poursuit Mohamed Sanous Nientao, donc plus de revenus. On a quelques heures de distribution d'eau à Mopti, mais on est aussi dans une difficulté très inquiétante sur le manque d'eau. Avec ce problème de sécurité, on est pratiquement coupé de Bamako : la route est sous contrôle des groupes jihadistes, avec le problème de carburant, le prix du billet (d'autocar, Ndlr) entre Mopti et Bamako a flambé... Jamais on a vécu cela à Mopti. Nous sommes dans une situation intenable ».



Mohamed Sanous Nientao en appelle donc aux autorités de transition. « Nous avons ce problème d'accès à l'hydrocarbure, ils ne peuvent pas régler le problème du jour au lendemain. On est courageux à Mopti, mais on leur demande de nous donner de l'électricité une heure par jour. Le pays est attaqué par une force obscurantiste. Il faut faire bloc, mais pour pouvoir faire bloc, il faut au moins avoir de quoi manger, de quoi nourrir la famille. Nous sommes aujourd'hui dans une situation à quémander une heure d'électricité par jour ! »



En début de semaine, le général Assimi Goïta a assuré que les autorités travaillaient à trouver des solutions. « Certaines réponses doivent aussi venir des familles » a également déclaré le président de la transition, appelant les Maliens à réduire leurs déplacements, à rester unis, et à ne pas céder à la panique.