Malick Daf sur la Coupe du monde U20 : « On n’y va pas pour faire de la figuration »

Dans une longue interview accordée à la FIFA, le sélectionneur des « Lionceaux » s’est exprimé sur la Coupe du monde des moins de 20 ans. Malick Daf, qui vient de soulever la CAN U20 avec le Sénégal a affiché ses ambitions pour cette compétition.



« On n’y va pas pour faire de la figuration. Nous voulons représenter dignement l’Afrique et le Sénégal. On a beaucoup d’ambitions tout en restant humbles. Nous sommes présents dans la cour des grands en compagnie de très grandes nations du football. Nous avons l’équipe qui faut pour aller le plus loin possible. Quand je dis le plus loin c’est-à-dire jusqu’à la victoire finale », a confié le sélectionneur des U20 du Sénégal.



Pour Malick Daf, la Coupe du monde « c’est l’évènement majeur. C’est le plus haut niveau. Les plus grandes sélections au monde avec la même quête. C’est la jeunesse, le futur de notre sport. Nous avions commencé à regarder le jeu de certaines équipes qualifiées dans ce Mondial. Au vu de la qualité, je pense que cette édition sera exceptionnelle ».



D’ailleurs, le coach des U20 se projette déjà dans la préparation.



« J’ai déjà rangé le trophée de la CAN dans l’armoire. Mon esprit est maintenant dans la préparation de ce Mondial. C’est une grande envergure, il faudra bien la préparer, car en tant que champions d’Afrique nous n’avons pas le droit à l’erreur », a confié l’homme qui a conduit le Sénégal à la victoire en Coupe d’Afrique U20.



La compétition se déroulera en Argentine, débutera le 20 mai et se terminera le 1er juin.