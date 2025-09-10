Malick Diop, capturé en Ukraine : sa famille reçue en audience par le ministre secrétaire d’État des Sénégalais de l’extérieur

M. Chérif Diouf, ministre secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, en présence du directeur des Sénégalais de l’extérieur et de son chef de cabinet a reçu en audience la famille de Malick Diop, le jeune Sénégalais originaire du département de Koungheul et actuellement capturé en Ukraine.



Cette rencontre, a pu se tenir grâce à l’intermédiaire de l’honorable députée Ndeye Awa Dieng qui a a en effet donné l’information sur ses réseaux sociaux. L’échange a porté sur la situation critique du jeune Malick.



« Nous suivons ce dossier chaque jour, même si beaucoup de personnes ne sont pas au courant. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de solliciter cette audience en présence de la famille », a fait savoir l’honorable Ndeye Awa Dieng. Les autorités, de leur côté, ont rassuré la famille en indiquant que le dossier avance dans le bon sens.