Malick Gackou: « ni Idrissa Seck ni moi en sommes en deal avec Macky Sall »

Le leader du Grand Parti, Malick Gackou, en tournée économique à l'intérieur du pays, a démenti toute connexion entre lui, Idrissa Seck avec le prédisent Macky Sall.



« Le président Idrissa Seck et moi-même sommes des hommes d'Etat d'envergure. Nous avons servi notre pays et nous allons continuer à le servir. J'ai personnellement démissionné du gouvernement. Si je voulais faire un deal avec le président Sall, j'allais rester dans le gouvernement », s'est expliqué l'ancien ministre des Sports, qui a rappelé qu'il a démissionné car il n'était pas d'accord avec la manière dont les choses marchaient.



« Nous avons combattu le régime du président Macky Sall et nous continuons à marcher avec l'opposition pour amorcer les bases d'un changement qualitatif pour les populations. Je pense que le président Idrissa Seck est un patriote un homme d'Etat d'envergure. Si jamais la volonté était de tirer profit du régime, il aurait pu faire depuis longtemps », a ajouté Gackou.



Malick Gackou a, par ailleurs, renouvelé l’engagement de son parti à faire du Sénégal, un pays de rêve et de progrès. C’est pourquoi il a déclaré que « le Grand parti est le parti des étudiants, des paysans, des éleveurs, des pêcheurs et des travailleurs ».