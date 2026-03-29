Malika VDN3 : Le collectif de la cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye se mobilise contre le décret d’utilité publique

Le coordonnateur du collectif, Libasse Diagne, a pris la tête d'une marche de contestation ce weekend à Malika VDN3 pour dénoncer une situation foncière jugée « injuste et opaque ». Cette mobilisation fait suite à la signature du décret n°2025-1923 par le président Bassirou Diomaye Faye, déclarant d’utilité publique les zones de Guédiawaye, Yeumbeul Nord et Malika. Si l'État motive cette décision par un projet de réaménagement urbain, les populations y voient une menace d'expropriation massive, affirmant que « cette marche est une alerte » face à une souffrance qui dure depuis des années.



La principale revendication du collectif, qui regroupe près de 3 500 membres, repose sur la sécurisation de leurs droits de propriété avant toute application du décret présidentiel. Libasse Diagne précise que les habitants ne s'opposent pas au développement, mais exigent de la transparence, martelant que « nous refusons l’injustice ». Les manifestants pointent du doigt plusieurs irrégularités procédurales, notamment l'absence de validation du Plan d'urbanisme de détail (PUD) et le rejet systématique des demandes de régularisation déposées par les membres du collectif.



La vice-présidente du collectif, Farma Mbengue Aidara, a fustigé une gestion administrative favorisant des tiers au détriment des véritables ayants droit. Elle déplore que « pendant que les populations attendent, d’autres reçoivent des quitus sans justification », dénonçant une application incorrecte des textes officiels. Face au silence des autorités malgré plusieurs correspondances restées sans réponse, les responsables du collectif préviennent que la mobilisation pourrait s'intensifier si leurs préoccupations en matière de restructuration et d'infrastructures ne sont pas prises en compte.

