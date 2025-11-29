Malika : quatre individus arrêtés pour revente de déchets avicoles impropres à la consommation

Le Commissariat d’Arrondissement de Malika a interpellé, le 27 novembre 2025, quatre (4) individus impliqués dans un trafic de produits alimentaires de volaille impropres à la consommation. Selon la police, les mis en cause avaient été surpris en train de décharger une marchandise « qu’ils auraient ramassée dans une usine spécialisée dans la production d’aliments pour élevages avicoles, où il était destiné à la destruction ». Leur objectif était de « le reconditionner dans des sacs en vue de le revendre ».Placés en garde à vue, les suspects ont reconnu les faits. Ils ont également révélé l’identité d’un commanditaire « qui avait commandé auprès d’eux plus d’une dizaine de sacs de ce déchet ». La police précise qu’« il n’a fallu que quelques minutes d’attente pour voir la quatrième personne se présenter pour récupérer sa commande ».Le produit, composé de douze demi-sacs, a été remis au Service national d’Hygiène. Les quatre (4) individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vente de produit alimentaire impropre à la consommation et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête se poursuit .