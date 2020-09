Malika : un fillette de 2ans meurt carbonisée

Agée de 2 ans et trois mois, Arame Ndiaye a perdu la vie au cours d'un incendie. Le feu s'est déclaré dans la chambre de la mère de la petite, qui était allée vaquer à ses préoccupations, laissant son enfant toute seule et allongée sur un matelas à même le sol dans la pièce. Les faits se sont déroulés hier-mardi à Malika.



Selon nos confères de "Les Echos" qui rapportent les faits dans leur édition de ce mercredi "une spirale anti-moustique entamée et une allumette seraient à l'origine de sinistre".